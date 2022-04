Ayant fait un parcours essentiellement dans l'immobilier (plus de 25 ans), je suis aujourd'hui Expert Immobilier en Valeur Vénale, membre du Centre Nationale d'Expertise et à votre service pour toutes estimations immobilières (Succession, divorce, ISF, expropriation, donation, etc.) n'hésitez pas à demander un devis.

Je peux intervenir également dans tout ce qui est formation immobilière sur : La Prospection, La découverte vendeur/acheteur, Mandats, entremise et compromis, etc.

Dans un tout autre domaine, je suis passionné par "les thérapies douces", le bien être d'une manière générale, et je suis distributeur de produits de haute technologie Japonaise, à base d'infrarouge lointain, de magnétisme et de ion négatif. Mes produits phares : La Fontaine Pimag Waterfall (griffé du très convoité Label d’Or de l’Association mondiale pour la qualité de l’eau (WQA), du System de sommeil et des semelles magnétiques.

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer ou de répondre à votre demande, je vous souhaite une très belle et agréable journée.

Jean-Michel COQUILLAT



Mes compétences :

Expertise Immobilière

Eau

Formation

Air

Réseau

Développement personnel