Jean Michel CORDEIRO

Depuis Septembre 2004 :Administrateur réseau/téléphonie

- Administration réseau dans un environnement bancaire/salle de marchés ( Exchange - AD)

- Installation/administration serveurs CITRIX et Virtuels

- Préparation de Ghosts PC en fonction des métiers

- création/gestion de la téléphonie (PABX-Blackberry)

- support niveau 2 salle de marchés (incidents sur flux financiers)

- création/gestion des traitements automatisés via OPALIS (ordonnanceur).

-Gestion des sauvegardes (NetBackup-)

-Formation Netbackup (2004)

-Formation Citrix (2006)

-Formation AD-Exchange 2003 (2008)





Octobre 1999- juillet 2004 Administrateur réseau et responsable informatique

GKC Architectes – Montréal, Canada. (50 employés)

- Prise en charge des réseaux (bureau d’études et administratif) avec mise aux normes, firewall et routeurs, suivit de la sécurité, etc.

- Gestions des serveurs (internet, FTP, etc.)

- Gestions de techniciens de maintenance

- Support technique aux utilisateurs ( Suite office, Autocad et tous logiciels)

- Préparations des dossiers couleurs pour les clients et pour les villes, réalisations des modélisations 3D et photomontage.

Formation Cisco CCNA - 2003





Janvier 1995- juillet 1999 Administrateur réseau et responsable informatique

France Sécurité Protect – Montreuil, France

- Création d’un réseau informatique pour 10 employés avec formation constante du personnel et support technique des utilisateurs

- réalisations des modélisations 3D et photomontage.