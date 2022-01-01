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Jean-Michel CORNETTE

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Mes compétences :
Rigueur
Trésorerie

Entreprises

  • Creatide - Comptable unique

    2007 - maintenant

  • CREATIDE - COMPTABLE UNIQUE

    2007 - maintenant SAISIE DES ECRITURES, DECLARATION TVA, RAPPROCHEMENT BANCAIRE,PREPARATION DU BLIAN

  • SVV PESCHETEAU-BADIN - COMPTABLE UNIQUE

    2002 - 2006 PAIES, DECLARATIONS SOCIALES ET FISCALES, COMPTABILITE AUXILIAIRES ET GENERALE, RAPPROCCHEMENT BANCAIRE, TABLEAUX DE BORD...

  • AGRO MARCHES INTERNATIONAUX - ADJOINT CHEF COMPTABLE

    2001 - 2002 RAPPROCHEMENT BANCAIRE, IMMOBILISATIONS, PAIES, COMPTA GENERALE, PREPARATION BILAN,

  • EXPECTRA INTERIM - COMPTABLE

    Saint-Denis La Plaine Cedex 2000 - 2001 ENTREPRISES : NEYRET FRERES,CALFINANCE, ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS, CE PARIBAS

  • ECOLE STE MARIE DES MUREAUX - COMPTABLE UNIQUE

    1999 - 2000 INTENDANCE D'UNE ECOLE PENDANT UNE DUR2E DE 8 MOIS EN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE

  • DYNA'MO A.I. - COMPTABLE UNIQUE

    1996 - 1998 ASOCIATION INERMEDIAIRE ENTRE 250 ET 300 PAIES PAR MOIS, COMPTA GENERALE ET AUXILIAIRES, RAP. BANCAIRE, DECLARATIONS SOCIALES ET FICALES, PREPA. DU BILAN

  • C.S.C. COMPTOIR DE ST CLOUD - RESP COMPTABILITE

    1994 - 1994 COMPTABILTE GENERALE, DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES, RAP. BANCAIRE, PAIES

  • TRAVAILLEUR INDEPENDANT - COMPTABLE

    Mèze 1994 - 1996 COMPTABILITE DE PLUSIEURS SOCIETES

  • MISTRAL SA - RESP COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION

    1989 - 1992 COMPTABILITE GENERALE, TRESORERIE, TABLEAUX DE BORD, ANALYSE DES ECARTS, DECLARATIONS SOCIALESS ET FISCALES

  • MAPA SNC - COMPTABLE ECHELON 3

    SERRES CASTET 1987 - 1989 STATISTIQUES DE GESTION ET REALISATION SUR MULTIPLAN D'UN PROGRAMME DE GESTION DES STOCKS

  • McKINSEY & COMPANY - COMPTABLE

    PARIS 1985 - 1987 SAISIE DES ECRITURES AMERICAINES ET TRANSFERT ET COMPTABILITE FRANCAISE, PREPARATION DES PAIES, FRAIS DE VOYAGES

  • CREDIT LYONNAIS - GUICHETIER PAYEUR ET SERVICES ADM.

    1980 - 1985 RECPETION CLIENTS AU GUICHET ET TENUE CAISSE. TRAITEMENTS DES CHEQUES ET EFFETS,

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau