Jean-Michel CORNETTE

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Creatide
- Comptable unique
2007 - maintenant
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CREATIDE
- COMPTABLE UNIQUE
2007 - maintenant
SAISIE DES ECRITURES, DECLARATION TVA, RAPPROCHEMENT BANCAIRE,PREPARATION DU BLIAN
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SVV PESCHETEAU-BADIN
- COMPTABLE UNIQUE
2002 - 2006
PAIES, DECLARATIONS SOCIALES ET FISCALES, COMPTABILITE AUXILIAIRES ET GENERALE, RAPPROCCHEMENT BANCAIRE, TABLEAUX DE BORD...
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AGRO MARCHES INTERNATIONAUX
- ADJOINT CHEF COMPTABLE
2001 - 2002
RAPPROCHEMENT BANCAIRE, IMMOBILISATIONS, PAIES, COMPTA GENERALE, PREPARATION BILAN,
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EXPECTRA INTERIM
- COMPTABLE
Saint-Denis La Plaine Cedex
2000 - 2001
ENTREPRISES : NEYRET FRERES,CALFINANCE, ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS, CE PARIBAS
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ECOLE STE MARIE DES MUREAUX
- COMPTABLE UNIQUE
1999 - 2000
INTENDANCE D'UNE ECOLE PENDANT UNE DUR2E DE 8 MOIS EN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
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DYNA'MO A.I.
- COMPTABLE UNIQUE
1996 - 1998
ASOCIATION INERMEDIAIRE ENTRE 250 ET 300 PAIES PAR MOIS, COMPTA GENERALE ET AUXILIAIRES, RAP. BANCAIRE, DECLARATIONS SOCIALES ET FICALES, PREPA. DU BILAN
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C.S.C. COMPTOIR DE ST CLOUD
- RESP COMPTABILITE
1994 - 1994
COMPTABILTE GENERALE, DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES, RAP. BANCAIRE, PAIES
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TRAVAILLEUR INDEPENDANT
- COMPTABLE
Mèze
1994 - 1996
COMPTABILITE DE PLUSIEURS SOCIETES
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MISTRAL SA
- RESP COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION
1989 - 1992
COMPTABILITE GENERALE, TRESORERIE, TABLEAUX DE BORD, ANALYSE DES ECARTS, DECLARATIONS SOCIALESS ET FISCALES
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MAPA SNC
- COMPTABLE ECHELON 3
SERRES CASTET
1987 - 1989
STATISTIQUES DE GESTION ET REALISATION SUR MULTIPLAN D'UN PROGRAMME DE GESTION DES STOCKS
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McKINSEY & COMPANY
- COMPTABLE
PARIS
1985 - 1987
SAISIE DES ECRITURES AMERICAINES ET TRANSFERT ET COMPTABILITE FRANCAISE, PREPARATION DES PAIES, FRAIS DE VOYAGES
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CREDIT LYONNAIS
- GUICHETIER PAYEUR ET SERVICES ADM.
1980 - 1985
RECPETION CLIENTS AU GUICHET ET TENUE CAISSE. TRAITEMENTS DES CHEQUES ET EFFETS,