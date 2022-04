Jean-Michel CROMPIN

De formation initiale en sciences de la vie, j'ai exercé le métier d'ingénieur R&D dans la bio-industrie, et obtenu un doctorat en microbiologie industrielle en parallèle. J'ai également eu une activité de conseil en organisation auprès de PME au sein d'un Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie. J'ai capitalisé mon expérience de terrain en réalisant un investissement important en matière de formation continue (IFG, CEGOS).



Toutes ces expériences constituent pour moi un socle fondamental de compétences que je mets au service des projets et de leurs acteurs, aujourd'hui au sein d'un Institut Carnot, opérateur dans le domaine de la R&D et de l'innovation.



Mes compétences :

Développement économique

Innovation

Management

PME

Recherche

Transfert de technologie