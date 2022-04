Jean-Michel D'ORTOLI

Avec une formation technique très poussée dans les domaines du développement et de l'analyse, et une forte expérience des activités marketing, finance, relation clientèle, j'ai mené à bien plusieurs projets dans les domaines de la finance ainsi que dans les domaines de la téléphonie mobile.

Chez Orange Communications SA/AG, j'ai participé au lancement de l'opérateur de téléphonie mobile sur un marché concurrentiel, et j'ai du mettre en place les plates-formes d'analyses opérationnelles et décisionnelles.

Ensuite dans le département Stratégie, j'ai exploité ces plates-formes et formé les utilisateurs à ces nouvelles technologies.

Mon service est devenu le fournisseur principal d'information tactique et stratégique pour suivre la performance de la société ainsi que l’identification de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Telecom

Organisation d'entreprise

Cognos 8.X

Management d'équipe

Oracle BI

SAP BI

Business objects

Business intelligence

Customer relationship management

Management de projets