Jean-Michel DAO-DUY

Formation d'ingénieur en développement informatique (niveau BAC+5).

Dès 1992, a su reconnaître le potentiel inhérent aux technologies Web de l'Information et de la Communication.



A rapidement démontré sa capacité à gérer des projets ambitieux (Caisse d'Epargne, Joueclub, TF1, Orange...).



A confirmé ses aptitudes à cordonner une équipe de développement (1-10 ingénieurs juniors) afin de répondre aux attentes commerciales en temps et en heures.



Savoir rester humain, humble et respectueux du travail accompli !

Chef de Projet, un poste qui requiert une certaine forme d'empathie de façon à conserver une dynamique d'équipe durant l'intégralité du cycle de vie d'un projet.



Rester à l'écoute, observer, anticiper et mesurer avec justesse les limites et contraintes établies par l'ensemble des parties prenantes.

Dialoguer, Rédiger, Communiquer (rédactionnel, graphes, diagrammes...) en faisant foi de supprimer les incertitudes et non-dits.



Mais aussi, notamment lors des phases de conception, être en mesure d'apporter une expertise technique approfondie.



Mes compétences :

Conception

JavaScript

Maintenance

Linux

SQL

JQuery

PHP

Informatique

Méthode agile

Ruby on Rails

ITIL

Microsoft SQL Server

Redmine

MySQL

PERT

Worpdress

Gantt

Drupal

Boostrap

Prestashop

Magento

Oracle

Vtiger

Dolibarr

Mercurial

SVN

Microsoft Exchange

Capistrano

Smartermail

Postfix

Git

Microsoft Office

Microsoft Windows Server

IIS

Apache

Debian

VMware

Cadrage

Réalisation