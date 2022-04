Jean-Michel DARGENT

Une expérience de plus de 14 ans de direction de centres de profit.



Un parcours de plus de 20 ans dans la grande distribution, en passant par les fonctions de caissier (c'est pendant mes études que le virus du commerce m'a investi!), chef de rayon, chef de secteur et directeur me permet de maîtriser l'ensemble des différents aspects de mon métier.

Outre la gestion quotidienne d'un centre de profit, j'ai eu à gérer des magasins dans des contextes très différents tels que: reprises d'un Castorama pour réimplantation et réouverture sous enseigne Brico Dépôt avec reprise du personnel, réimplantation avec extension (surface de vente doublée) d'un site en exploitation, création et ouverture d'un magasin neuf (suivi du chantier, implantation et lancement du nouveau site...

Toutes ces expériences m'ont amené à dévelloper mes capacitées d'organisation, d'anticipation, d'éxigeance et de communication.



Toujours animé par le goût du challenge j'ai gardé l'envie de faire partager des défis à mon équipe pour grandir avec elle. Le souci de la satisfaction client et la culture du résultat restent un objectif prioritaire.



Mes compétences :

Management

Commerce

Ressources Hummaines

Droit du travail

Droit commercial

Communication externe

Grande distribution

Formation

Gestion

Marketing

Produits