123@BUSINESS réalise des missions de conseil et des formations en Management de projets en entreprises et anime des formations pour de nombreux organismes de formation en France et à l'étranger. Jean-Michel intervient auprès des étudiants en Management dans de nombreuses universités, écoles de commerce en France et dans des cursus MBA en Management de projet.



Jean-Michel de Jaeger, son fondateur, enseigne également auprès d'un large public d'étudiants en écoles d'ingénieurs, MBA et Post-docs de centres de recherches en France (CEA, CNRS) et à l'étranger - Singapour (A-Star).



Jean-Michel est dîplomé d'un Executive M.B.A. obtenu à la National University of Singapour et d'un Master en Systèmes d'Information et des connaissances obtenu à l'I.A.E. de Paris.



Après avoir exercé plus de 10 ans comme consultant sénior expert dans un cabinet de conseil en Management de grands projets opérationnels en Assistance MOA, jean-Michel intervient depuis 2006 en entreprises à partir de sa propre structure de conseil et de formation spécialisée en Management de Projets, 123@Business.



Jean-Michel est impliqué dans la diffusion de la culture managériale en langue Française à partir du site internet GRATUITArray, dédié aux concepts, méthodes, théories du Management à destination notamment des entreprises, ciblant les actionnaires, les membres des Conseils d'Administration, les Directions Générales, les Consultants, Managers et étudiants en Management des écoles de commerce en France et des Business school MBA International à l'étranger. Ce site est également destiné à l'enseignement supérieur académique et les écoles de commerces, ciblant les Professeurs et étudiants des "Business Schools" en langue Française et Anglaise.



Jean-Michel consacre une partie de son activité à l'enseignement supérieur et intervient régulièrement dans des universités en Région parisienne pour des étudiants en licences de Management de projets du secteur tertiaire, dans des écoles d'ingénieurs du secteur de l'industrie, et auprès de doctorants et post-doc du secteur de la recherche scientifique.



Formateur Certifié PMP du PMI et Méthodologie PRINCE2 d'Axelos. Jean-Michel organise des sessions de préparation aux Certifications PMP (Project Management Professional) et CAPM du PMI (Project Management Institute) et certifications PRINCE2 Foundation et Practitioner.



