Jean-Michel DE POIVRE

Technicien intéressé par le partage de connaissance et le support logiciel ou utilisateur.

Je suis spécialisé depuis 2007 dans les Échanges de Données Informatisés et dans le support spécialisé des applications EDI et flux critiques.

J'ai participé à de nombreux projets dans ce domaine, du conseil à la réalisation.

J'ai séjourné aux Etats-Unis et mon niveau d'anglais et de fait assez bon.

J'assure le support niveau 1 & 2 pour les produits GXS / INOVIS tels que TrustedLink iSeries (AS400) ou BizManager BizLink.



Mes compétences :

Support

As400

B2B