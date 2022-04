Jean-Michel DE SOUSA

Depuis 2001, mon travail consiste à fournir du trafic en provenance des moteurs de recherche (SEO).



Ma passion pour le référencement a toujours été guidée par des objectifs simples : « donner le meilleur de moi-même et rechercher le trafic web le plus qualifié possible ».

Je bénéficie d’une très forte expérience en SEO (Search Engine Optimization) ce qui me permet d’établir une stratégie de référencement naturel stable et payante sur le long terme.



Au cours de ma carrière j’ai aussi fait de l’achat de liens sponsorisées – PPC (Paid Per Click) – avec pour dernière expérience la gestion de campagnes dans des secteurs extrêmement concurrentiels comme par exemple dans la voyance avec plus de 500.000 € de budget annuel pour 4 Millions de clics et 1 Milliard d’impressions.



Mes compétences :

SEO

Référencement naturel

SEM

Référencement

Search

Google Adwords

Administration d'entreprises

Management

Gestion de projet

Google analytics

Web analytics