Jean Michel de Zayas

6 Avenue Mozart

78390 Bois darcy

Port : 06 23 45 49 28

Email : jmbdz@outlook,fr









Objet : Candidature spontanée pour un poste de gestionnaire mandataire.



Madame, Monsieur,

Binational Franco-brésilien et trilingue (brésilien, français et espagnol) par ailleurs, joccupe la fonction de Chargé de Clientèle référent chez « Téléperformance France » depuis vingt ans.

Depuis novembre 2012 sous-traitant de « l ORIAS, Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finances » jai rapidement évolué vers un poste de référent et expert pour lactivité Orias au sein de « Téléperformance France »

Je pense posséder les qualités relationnelles et professionnelles requises pour l'exercice du métier de gestionnaire de mandataire en assurance ou banque



En outre, mon expérience dans la gestion et le suivi des appels conflictuels en réception dappels ainsi que la gestion et le suivi des partenaires privilégiés (Vision Traitement par lot, Vision Mandant ) font de moi un collaborateur opérationnel dans l'immédiat.



Je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer en profondeur l'intérêt et les motivations de ma candidature au poste de gestionnaire mandataire.

En attendant un proche entretien, je vous remercie de votre attention et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint, mon curriculum vitae mis à jour.





Jean Michel de Zayas