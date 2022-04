Jean Michel DECLOCHEZ

Année 2015 SARL FERNANDEZ RESEAUX

-Directeurd'exploitation



Année 2009 - 2014 SARL FERNANDEZ RESEAUX

-Ingénieur réseaux



Année 2009 Création de la SARL D-I-R

Bureau d’étude-Maîtrise d’œuvre-Réalisation



Année 2000- 2008

-Responsable Bureau Étude ( 10 collaborateurs ) et Étude de Prix (2collaborateurs) Tout corps d'etat



Année 2000- 2004

-Chef de Projet pour la résorption de fonte sensible pour le

compte de GAZ de FRANCE ( 5 Départements )

-coordinateur Soudeur pour le réseaux GAZ MPC



Année 1994 - 2000

-Responsable du service comptabilité analytique

-Administrateur réseaux Informatique (Mise en place de 3 ERP

et déploiement du réseau sur 4 site déporte)

-Responsable Bureau D'étude



Année 1988 - 1994 - Conducteur de travaux

- réseau moyenne tension type A

- Basse Tension

- Éclairage public - mise en valeur patrimoine

- Gaz MPB et BP

- Téléphonie

- Adduction Eau potable

- Courant Faible



Année 1986 - 1988

-Responsable Qualité des réseaux Fibres Optique