Jean Michel Deigna FONDATEUR CABINET JMD CONSEILS

QUALIFICATIONS



Maîtrise en Economie d'Entreprise (Université Nationale de Côte d'Ivoire)

Participations à divers ateliers de formations en gestion et management d'entreprise



EXPERIENCES



Jean Michel DEIGNA cumule plus de 18 ans d'expérience dont 5 comme Directeur Général de la Poste de Côte d'Ivoire. À ce poste, il a assuré l'élaboration du projet de Plan de Restructuration de la Poste de Côte d'Ivoire, a participé à des négociations avec les Postes du Burkina Faso, du Mali et de France en vue de la reprise des relations mandats. Il a conclu des accords de coopération avec les Postes de Tunisie et d'Iran. Il a lancé le produit de transfert d'argent via les TPE (Terminaux de Paiement Electronique) dénommé "POSTMONEY". Il a participé à de nombreuses sessions de l'Union Postale Internationale (UPU) et de la Conférence des Postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CPEAO) portant sur le développement futur des Postes. Il a une excellente perception de la problématique du développement des postes et de leur apport dans le processus de réduction de la pauvreté.



Il a commencé sa carrière, en Côte d'Ivoire, avec le groupe Brasseries Glacières Internationales (BGI). Il a participé, en qualité d'auditeur, à l'opération de fusion absorption BRACODI/SOLIBRA et à la restructuration opérationnelle de SOLIBRA au travers la mise en place de son reseau de distribution.



Désireux de contribuer, dans la sous-région ouest africaine, à l'émergence de bonnes pratiques managériales conformes aux standards internationaux, il intervient, aujourd'hui, dans le cadre de missions de restructuration, de conseils en gestion et management de projets.



Mes compétences :

Négociations sociales

Analyse stratégique d'une organisation

Conseils

Accompagnement

Coaching

Restructuration d'entreprise

Management de projets strategiques