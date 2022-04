Ingénieur exploitation pétrolière, de formation interne. Je suis agé de 50 ans (et oui dejà ..), j'ai exercé mon activité professionnelle essentiellement à l'export sur des sites off shore.

Pur ''produit'' du pétrole, fils et petit fils de pétrolier, ai gravit les échelons depuis le poste d'opérateur jusqu'a celui d'ingénieur.

En poste actuellement en Angola, je me prépare à une prochaine mission sur le Congo. Je suis installé au Vénézuela depuis 6 années, un pays qui vaut la peine d'etre connu.