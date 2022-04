Jean-Michel DELCOURT

Le seul marché capable de vous accompagner tout au long de votre carrière est le nôtre.

C’est celui de l’argent à investir dans tous les domaines tel que :

• L’assurance vie

• Les valeurs mobilières

• Les taux fixes

• L’immobilier

Ceci afin d’aider nos clients à protéger leurs intérêts et à préparer efficacement leur avenir.

93 % d’entres eux nous expriment leur satisfaction et 65 % jugent que nous privilégions leurs intérêts avant les nôtres (source IFOP).

C’est pour toutes ces raisons que j’ai intégré cette entreprise il y a 26 ans.

Surtout n’hésitez pas à nous rencontrer si vous souhaitez partager nos valeurs, je serai très heureux de partager mon expérience avec vous et parler de votre avenir professionnel.



MON PARCOURS A L’UNION FINANCIERE DE FRANCE

- Conseiller en gestion patrimoine 1989-1991

- Responsable commercial 1992-1995

- Directeur des agences de Paris, Dom Tom, Levallois,

Montpellier et enfin Dijon depuis 1996.

Mon agence aujourd’hui comprend 65 collaborateurs

- 6 Responsables Commerciaux

- 1 Ingénieur Patrimonial

- 2 Conseillers d’Entreprises

- 55 Conseillers Particulier.

Une récente étude, nous a démontré que nous pouvons doubler nos effectifs dans les années à venir.

Dans cette perspective, nous attendons de vous rencontrer.