Jean-Michel DELEAU

Fort d'une expérience de plus de vingt ans en industries alimentaires, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité d'évolution de ma carrière professionnelle.





Mon projet professionnel consistant à mettre mon expérience de direction d'exploitation et de production au service d'une entreprise de renom de l'industrie alimentaire, s'appuie principalement sur mes compétences en supervision d'unités de production, en planification, gestion et contrôle de production, et en management de personnel. Mes fortes motivations pour l'exercice des responsabilités, l'animation et la progression des équipes, et l'atteinte des objectifs définis sont le complément indispensable à la réussite de ce projet.



Manager rigoureux et homme de terrain, je suis habitué aux responsabilités et aux prises de décisions qu'imposent l'organisation et le suivi de la production. J'ai toujours été impliqué, dès le début de ma carrière, dans le management des équipes de production tourné vers la progression des résultats et l'amélioration des méthodes de travail et de la qualité.



Mon autonomie, mon dynamisme, alliés à mes capacités d'adaptation et mon implication personnelle dans les projets qui me sont confiés seront des atouts pour la réalisation de ce projet auquel j'accorde une importance primordiale.



Mes compétences :

Boulangerie

Certification

Gestion de production

Management

pâtisserie

Production

Qualité