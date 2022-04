Jean-Michel Denys est Managing Partner des activités de Consulting du cabinet CTF, Compagnie des Techniques Financières.



Il intervient depuis plus de 23 ans dans les domaines du pilotage de la fonction Finance, de la gestion de grands programmes et du pilotage des systèmes d’information et ce, dans tous les secteurs d'activité : Banque, Assurance, Industrie, Services et Secteur Public.



Avant de rejoindre le cabinet CTF, Jean-Michel Denys était Directeur Général d'Atos Consulting France. Il est également intervenu chez PwC et KPMG.



