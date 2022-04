Jean-Michel DEQUET

Je dispose d'une double expertise

- métier dans la comptabilité et le contrôle de gestion (10 années d'expérience dans la fonction)

- Conseil en SSII sur SAP (12 années d'expérience)





Connaissances fonctionnelles

• Comptabilité générale / auxiliaire / analytique

• Contrôle de Gestion

• Gestion des immobilisation

• Gestion de trésorerie



Niveaux d’intervention et méthodologies

• Conseil, assistance fonctionnelle et

paramétrage FI/CO pour la mise en œuvre de

solutions SAP

• Maintenance SAP FI/CO

• Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise

d’œuvre



Mes compétences :

Consultant Fonctionnel

SAP

SAP FICO