Jean-Michel DEROUET

Compétences dans le domaine financier depuis plus de 20 ans, dont responsabilités comme Directeur Administratif & Financier depuis plus de 15 ans avec une expérience professionnelle aussi bien privée que publique ou encore consulaire.



Expérience réussie en pilotage direct d'investissements d'envergure comme maître d'oeuvre ou AMO pour le compte de la CCI Dordogne (Pôle inter-consulaire en Dordogne, extension de bâtiments de formation sur le campus de Savignac, bâtiments et installations aéroportuaires sur les aéroports de Périgueux Bassillac et de Bergerac), gestion directe de plusieurs SCI.



Evolution vers une fonction de management général ( DG / DGA / DGA Finances / Associé / Gérant) et/ou d'entreprenariat (reprise d'entreprise envisagée).

Mobilité géographique : France (Sud Est / Nord Ouest / Nord Est / Paris et RP / Sud Ouest), Suisse, Allemagne, Autriche.



Anglais courant (et anglais des affaires)

Espagnol (niveau intermédiaire)

Allemand (niveau intermédiaire, remise à niveau en cours)



Mooc suivi au CNAM Paris " Du manager au leader " 7 semaines - 3 fév. au 23 mars 2014 (Cécile Dejoux)

Mooc suivi à HEC Paris " Evaluation financière de l'entreprise " 6 semaines - 4 mars au 10 avril 2014 (Pascal Quiry). Certificat de réussite obtenu.





www.camptocamp.org (membre)



http://www.ohm-chamonix.com/



Gestion de patrimoines privés & trading direct sur les marchés financiers

(www.cortalconsors.fr/tradegate)



Marié, 5 enfants.



Mes compétences :

Finance

Finance d'entreprise

Organisation et stratégie

Management d'équipes

Management de projets

Contrôle interne

IFRS GAAPs

IAS

Gestion

Marchés financiers