Jean-Michel DEROUSSEN

Doté d'une longue expérience dans le management de la force de vente à la fois en France et au Canada, j'exerce depuis juillet 2000, ici en algérie, deux activités:



1) Directeur en charges des affaires internationales de la Compagnie Internationale d'Assurance et de Réassurance;



2) Expert consultant, formateur en marketing & communication, spécialisé plus particulièrement dans le management opérationnel et la communication interpersonnelle.



Mes compétences :

Communication

Communication interpersonnelle

formateur management

Management

Management opérationnel