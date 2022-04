Jean-Michel DESPRES

Il me plait à penser que mon travail est utile à mon prochain, que chacun fait un peu et que, ensemble, on fasse beaucoup.



2016

Chargé de relation clients Edokial.

EDOKIAL s’engage dans un nouveau saut stratégique : passer d’un acteur de référence de l’éditique à un acteur de référence de l’ensemble de la gestion documentaire.

Ce virage stratégique entraîne une évolution profonde du fonctionnement de la société.

Pour atteindre cet objectif, EDOKIAL doit se doter de collaborateurs ambitieux et capables d’accompagner cette transformation.



2013 à 2016

Responsable développement OnBooje. Secteur Loire (42)

OnBooje.com est un réseau national de services à la personne totalement dématérialisé ayant

pour objectif de simplifier l emploi entre particuliers au tarif le plus compétitif. Le réseau OnBooje

est composé de personnes proposant un Emploi et/ou ses Services.

Partout en france, chaque particulier peut désormais trouver, embaucher et payer un autre

particulier de manière simple et rapide pour des services à son domicile.

OnBooje est un mandataire et n’est donc pas employeur des salariés. OnBooje agit au nom et

pour le compte de ses clients particuliersemployeurs pour le recrutement et l’exécution des

démarches administratives liées à l’emploi.

OnBooje dispose d’un agrément permettant d’ouvrir à ces derniers, le droit à réduction d’impôts.

Chaque mois, nos clients déclarent et paient directement depuis leur compte OnBooje, les heures de service réalisées par les Membrestravailleurs OnBooje qu’ils ont salariés.

OnBooje propose à ses clients un espace personnel unique avec des services et outils

personnalisables pour chaque utilisateur (géolocalisation, messagerie, impression de flyer,

paiement en ligne, suivi du parrainage, annonce, etc.)

Grâce à ses faibles charges, OnBooje® propose, dès la première heure, des tarifs bas pour les

employeurs tout en proposant une rémunération horaire attractive pour les salariés (au minimum

près de 10% audessus du SMIC).

2007 à 2012

Responsable commercial et communication.

Centre Départemental d'Aide par le Travail. Etablissement public .

Dans le cadre de la restructuration des locaux et des activités : Développement, recherche d'opportunités, création d'ateliers, organisation transversale.

2006

Chef de Publicité,

Chargé de communication pour le lancement de l'édition Loire (42) du Journal des Entreprises.

Création du portefeuille des annonceurs.

2004 et 2005

Agent commercial.

2003

Responsable commercial réseau revendeurs 1/4 sud-Est France.

Audiovisuel d'entreprise.

1987 à 2003

Créateur associé d'une société de services aux entreprises.

Directeur commercial.

Conception et réalisation de Stands d'expositions sur les salons professionnels.

Equipement de salles de réunions.

Signalisation.



Mes compétences :

Animation

Développement

Handicap