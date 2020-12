Jean-Michel DESROSES

Depuis 15 ans, Expert-Recrutement des secteurs Structures, façades, et Ouvrages d'enveloppe des bâtiments, je suis:

• Le partenaire des décideurs dans leurs projets de recrutement en France et à l'international.

• L'intermédiaire des collaborateurs H/F à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.



J'interviens pour le compte d'entreprises de toutes tailles.

Je sélectionne des candidats et propose des opportunités exclusivement en lien avec ces activités.



Mes clients sont des spécialistes de la façade, la structure métallique, l'enveloppe du bâtiment, du bardage, la menuiserie aluminium, etc.



Ce sont par exemples des :

• Entreprises Générales (Service enveloppe et structure en neuf ou réhabilitation)

• Gammistes

• Fabricants (prêt-à-poser)

• MPI (menuisiers/poseurs/installateurs),

• Donneurs d’ordres, façadiers

• Bureaux d’études

• Sociétés d'ingénierie (maîtrise d'œuvre/maîtrise d'ouvrage (Bardage Aluminium, Métal, Murs rideaux, façades, verrières, couvertures, étanchéité).



Mandaté pour recruter :



• Dir d'Exploitation • Dir. & membres de CODIR

• Chef des Ventes • Dir. Régional • ATC BtoB

• Chargé / Chef de projet • Prescripteur • Responsable Etudes de prix

• Dir de travaux • Profils BE • Conducteur de Travaux

• Profils en Bureau d’exécution • Chargé d’affaires • Projeteurs/Dessinateurs

• Ingénieurs Calculateurs • Ingénieurs structures métalliques

• Animation de réseau • Resp. d’atelier menuiserie….



Ma méthode se base sur l’approche directe. Je vous propose:

• Une expertise métier.

• Un engagement dans un rapport de partenariat.



Étudions vos projets pour une collaboration pérenne et efficace:

jm@dconsulting-group.com / 06 25 44 77 06



Mes compétences :

Conseil

Professionnalisme

Ambition

Négociation

Développement commercial

Management du Potentiel humain

Déontologie

Stratégie d'entreprise

Ressources humaines