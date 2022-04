Jean-Michel DIEBOLT

Visitez mon site afin d'apprécier mes compétences :

http://diebolt.info :

Nombreux articles rédigés dans tous les domaines.

-----------------------------------------------------------------

JE COLLABORE ACTUELLEMENT (auto-entrepreneur) avec une Agence de Communication qui fabrique des sites Internet. J'ai depuis mai 2012 réalisé plusieurs dizaine de sites, dans tous les domaines (le mariage, la serrurerie, les taxis, le carrelage, les portes blindées, les portails, les lentilles, la PLV-plastique, les fenêtres, les coiffeurs, ... etc).



Avec une Licence en sociologie et une Maîtrise en Sciences & Techniques de la Communication (MSTC), je bénéficie de plusieurs années d’expériences dans le domaine de la Communication en tant qu’Assistant puis Responsable de Communication.

Ayant une grande facilité pour l’écriture, j’ai été durant plusieurs années correspondant de presse pour la ville de Saint-Égrève : j’adressais alors au Dauphiné Libéré entre deux et cinq articles quotidiens.

Personnellement, j'ai publié plusieurs livres, un roman, recueils de contes & nouvelles, deux livres historiques, un guide contre les incivilités de voisinage, et de nombreuses biographies pour des personnes ne maîtrisant pas l'écriture.



AVEC UNE BONNE MAITRISE de la langue française et de l’orthographe, avec un fort esprit de synthèse, de rapidité et soucieux du travail soigné, possédant du matériel informatique performant, maîtrisant parfaitement les logiciels de traitements de texte ou d’image (P.A.O.), je propose depuis quelques années mes services en tant qu’écrivain public, écrivain-biographe et correcteur d’écrivain.



Actuellement, je travaille à LA POSTE en tant que guichetier-pro. J'ai beaucoup de temps libre...

EN MAI 2008, j’ai passé le concours RPP (Reconnaissance du Parcours Professionnel) « Métier courrier classe IV – groupe A », dans la catégorie Communication. J'ai été le seul contractuel (Sud Est France) à être admis à passer l'oral, épreuve à laquelle j'ai échoué par manque d'informations.

Je reste néanmoins rédacteur dans le journal JourPost, magazine distribué à tous les postiers sur 8 départements.

Aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus de concours pour accéder à un poste dans la communication.



Mon esprit créatif, mon sens de l’organisation, ma capacité d'adaptation et d'initiative, ma polyvalence aussi bien dans le domaine de la communication, l'écriture ou la photographie, mes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que mes compétences en matière de site Internet, sont des atouts pour le poste que je souhaite obtenir.

RÉDACTEUR pour le journal de la Poste "JOURPOST", je publie sur mon site quelques articles réalisés, ex : structuration de la communication à la Poste...



JE RECHERCHE UN EMPLOI ou une collaboration DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION en tant que RÉDACTEUR ou pigiste.



Ouvert à toutes propositions, je suis mobile dans le triangle Lyon-Valence-Chambéry, avec pour centre Grenoble.



Mes compétences :

Écriture

Communication

Conception-rédaction

Rédaction web

Relecture / corrections