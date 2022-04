Jean-Michel DOMAGALA

Né le 15/04/1969

Vie en couple, 2 enfants

Titulaire des permis b et c.





Expériences professionnels:

17.5 ans dans l'armée de l'air Technicien propulseur.

*Responsable de l'atelier dépannage puis Régénération.



Retour au secteur civile en 2009:

*Entrée dans la société COVED.

2009 à 2010

- Entretien, Réparations et Améliorations du système d'un centre de trie.

2010 à ce jour

- entretien d'un parc de 12 véhicules poids lourd BOM.

intervention sur la partie roulante et accessoires pneumatique ,hydraulique et électrique.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Courageux

Ecoute

Être à l'écoute

ponctuel

Recherche