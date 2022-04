Jean-Michel DREANO

ATELIER AEDIFICO – CARNAC (56)

Cabinet de maitrise d’œuvre et d’ingénierie du bâtiment.

Réalisation de projets de construction, d’extension, de rénovation et de réhabilitation de bâtiments professionnels dans les domaines d’activité suivants :

- Locaux commerciaux

- Bâtiments de bureaux

- Bâtiments Industriels et artisanaux

- Plateformes logistiques.

- Bâtiments Agroalimentaires :

+ Unités de transformation de poisson et de produit de la mer,

+ Boucheries, Charcuteries,

+ Produits traiteur

+ Unités artisanales de fabrication de pains, viennoiseries et pâtisseries en frais et en surgelés.

+ Entrepôts frigorifiques,…



Mes compétences :

Chargé d'affaires TCE

Adobe Photoshop CS4

AutoCAD

All Plan Bim 2015

MultiDoc 11

Cinéma 4D