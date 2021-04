Jean Michel DUCROS

Actuellement spécialiste de la vente immobilière dans le NEUF comme dans l'ancien , passionné par mon métier de commercial réactif et rigoureux : j'utilise toutes les compétences glanées lors de mon expérience professionnelle éclectique ....

Mon profil : Je suis un manager compétent et opérationnel issu du terrain avec une capacité commerciale développée , fort d'une expérience de 9 années acquise dans le secteur du "fastfood" très formatrice et de plus de 15 années dans le secteur de la vente (Directeur,Directeur Régional,Directeur de Zone,Directeur de Réseau National)..



Comment puis je me définir :

Un sens inné du commerce,gestionnaire expérimenté,révélateur de talents, un tempérament positif et enthousiaste . manager doté d'un grand sens de l'adaptation et réactif ,commerçant et formateur dans l'âme ; j'adore transmettre mon savoir acquis durant un long cursus éclectique mais tellement complet (une évolution dans ma carrière par paliers prônant l'exemplarité et la crédibilité).



Mes valeurs:

le sens du résultat, l'esprit d'équipe, le respect et l'écoute, le partage des réussites, le soutien dans la difficulté, la "positive attitude" pour affronter les situations complexes et toujours réussir, la créativité...



Mes compétences :

* Leadership : conception et mise en œuvre de stratégie, conduite du changement, mobilisation des équipes en les fédérant, valeur d'exemple donc crédible.

* Force de négociation : alliances stratégiques, diffusion de marques auprès de clients, partenariats, analyse du marché concurrentiel.

* Sens de l'innovation : lancement de nouvelles activités génératrices de marge additionnelle, création d'outils comme la carte de fidélité.

* Management : recrutement de talents, formation et dynamisation d'équipes sur objectifs élevés court/long terme, animation de réunions et conventions.

* Développement : analyse du terrain, mise en place et optimisation du mix marketing en propre ou pour des marques distribuées.

* Marketing : définition et suivi des actions commerciales, promotion et validation publicité en magasin, analyse des résultats des opérations commerciales et définition des objectifs, collectionning et choix des refs mise en avant sur les campagnes de pub,création du book merchandising.



Si vous trouvez mon profil intéressant et que vous êtes envieux D'en savoir plus, n'hésitez pas à "m'écrire" ...De même , n'hésitez pas à me proposer d'être en "contact direct" afin de mutualiser nos réseaux pour développer nos activités.





Mes compétences :

Réactivité

Autonomie

Formateur

Commerçant

Rigoureux

Ponctuel

Recrutement

Dynamisme

Ecoute

Marketing relationnel

Management

Conseil

Gestion

Finance

Rigueur