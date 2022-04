Homme de commerce B2B et B2C, je met toute mon énergie et mon savoir faire au service des projets qui me sont confiés.

Ma connaissance de différents milieux me permet de m'adapter rapidement aux différentes situations professionnelles rencontrées.



Mes compétences :

Category management

Commerce B2B

Animation des ventes

Importation

Stratégie commerciale

Distribution spécialisée