Jean-Michel EKERT

Assurances & Conseils Moncey est une société de courtage d'assurance spécialisée dans la mobilité internationale : expatriés et impatriés de toutes nationalités, personnel en missions à l'étranger.



Le cabinet conseille et accompagne les Particuliers et les Groupes (TPE / PME, Entreprises, ONG, OI, Multinationales / Fortune 500) dans le choix de leurs assurances internationales : santé, prévoyance, assistance rapatriement, retraite et épargne, missions professionelles...



Les principaux avantages proposés par Assurances & Conseils Moncey sont :

- l'expertise et l'expérience,

- un accès facilité aux organismes spécialisés français ou internationaux (Assureurs, gestionnaires...),

- la capacité à présenter les différentes solutions sous la forme d'une analyse comparative,

- la coordination entre différentes Compagnies et polices d'assurance,

- la rigueur, la fiabilité et la transparence.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter nos sites internet experts

Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Assurance

Ressources humaines

Marketing

Management