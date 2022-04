Jean-Michel ELOY

Allo-credit.com, comparateur de crédit en ligne fondé en 2009, est le fruit d’un parcours professionnel riche en expériences :



- 12 années au service du développement de grandes marques (directeur chez Audi et Mercedes)

- 5 années d’expérience bancaire (Paribas)



A la tête d’une entreprise jeune et dynamique, entouré d’une équipe professionnelle et qualifiée, j’aspire à développer le site allo-credit.com pour en faire le leader en France des comparateurs de crédit en ligne.



Notre connaissance du web-marketing (adwords, emailing, référencement naturel...) nous permet d’attirer des internautes qualifiés donc un trafic de qualité.



Dans cette optique, je suis ouvert à toute opportunité de nouveaux partenariats (partenaires financiers, banques, sociétés de crédit, courtier...). Je suis également à l'écoute de toutes les compétences pour développer l’entreprise et augmenter le trafic du site (agences webmarketing, bases email, affiliation…).





Mes compétences :

Webmarketing

Comparateur de crédit

Certification Google Adwords

Emailing

Courtier en crédit

Cerification Orias - Mandataire bancaire