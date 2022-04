Jean-Michel EVSEEVITCH

Apres un long parcours dans le secteur de l'hotellerie restauration , j'ai décidé de suivre une formation commerciale en institut des forces de vente.

Suite à cette formation j'ai évolué dans le domaine de la publicité communication , objets publicitaires.



Aprés la fermeture de l'entreprise ou je travaillé , j'ai refait un CDD en qualité de Directeur d'exploitation dans une Brasserie .



Et apres ce remplacement depuis AOUT je suis en recherche d'une situation stable , soit en hotellerie restauration, soit comme commercial, ou eventuellement un job ou j'exploite l'ensemble de mes compètences.

ex: DELEGUÉ RÉGIONAL pour UNE CHAINE DE RESTAURANT ou D HOTEL.



Conseiller Jeunes & Entreprises dans le domaine de la formation des métiers du bâtiment depuis 2010 , j'ai aujourd'hui envie de relever de nouveau challenges dans une activité B and B sur le terrain.



Libre de me déplacer à travers la France ou un grand secteur géographique régionale je saurai étudier les meilleurs opportunités.



Mes compétences :

Bonne présentation

Ecoute

Ecoute active

Organisé

Présentation

Reporting

Rigueur