Jean-Michel FENAUT

Management

Direction générale d’une société de services multipolaire (850 personnes)

Gestion de projets – Création d’unités décentralisées

Bonne expérience des relations sociales et syndicales



Développement commercial Définition des stratégies et politiques commerciales

Constitution, mobilisation et animation d’équipes commerciales

Développement à l’international

Parfaite maîtrise des relations avec les collectivités locales



Optimisation du financement et de la rentabilité des entreprises



Analyse financière – Haut et bas de bilan

Budgets, trésorerie et investissements ; gestion de la dette

Contrôle des coûts



Informatique

Maîtrise bureautique - Microsoft Office

Logiciels de simulation financière



Anglais courant

Pratique professionnelle à Londres pendant 4 ans



