Jean-Michel FENDANT

SMTCi est une entreprise présente en France, son rayon d'action s'étend sur le territoire national et aux pays limitrophes.



Notre métier de base, la Chaudronnerie:

- Réalisation et montage de réseaux de tuyauterie.

- Travaux de préfabrication et de montage.

- Fabrication d'éléments complexes: supports, bâtis, carters...

- Nos procédés s'adaptent à toutes les formes et aux plus grandes dimensions.



Notre organisation, quel que soit l'importance du projet, réalise la préfabrication en atelier ou directement sur les chantiers.

Notre équipe est formée pour réaliser le montage sur site en sécurité.