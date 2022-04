Jean-Michel FOUGERIT

Docteur en chimie, j'ai assuré les fonctions de Responsable Laboratoire Contrôle Qualité au sein d'une PME du secteur Cosmétique. J'avais notamment en charge l'organisation et le suivi des analyses physico-chimiques afin de garantir la conformité des matières premières et produits finis dans le respect des BPF et des délais impartis.

Ainsi, grâce à la mise en place d’un processus méthodologique plus rigoureux quant au contrôle de la qualité et à une meilleure collaboration entre le laboratoire et l’unité de production, je suis parvenu à réduire sensiblement les réclamations de clients.

Pendant plus de quatre ans, mes capacités d’analyse, mon sens des responsabilités et de l’organisation ont été souvent sollicités avec profit. Je pense sincèrement posséder un bon leadership sur une équipe, et avoir construit dans mon travail des relations de qualité.



Par ailleurs, j’ai collaboré à un programme de recherches visant à développer un procédé d’intermédiaires de synthèse. De cette participation à ce projet industriel, j’ai acquis des connaissances en synthèse organique, ainsi qu’une expérience dans la recherche et l’étude de documentations scientifiques.



Une maîtrise des techniques analytiques m’a permis de mettre au point des méthodes d’identification et de dosage pour des laboratoires du secteur pharmaceutique ou environnemental.



