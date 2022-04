Jean-Michel FRANC

Architecte Dplg travaillant en libéral

je travail seul ou en co-traitance, selon l'importance et la demande du projet.



Dans le domaine de :



-Marché public ,marché privée, sur la zone midi pyrénéenne, expérience en région parisienne



-Conception réalisation suivie travaux de maison individuelle, rénovation ancien et neuf, boutique et magasin, bureaux, mobilier, décoration intérieure, bâtiment industrielle,



-Expérience en étude et réalisation urbaine dans les quartiers de ville et village



-Approche scénographie sur chaque conception.



-Conception réalisation de plaquette publicitaire promotion immobilière.



Mes compétences :

Architecte d'intérieur

Infographie