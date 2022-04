Jean-Michel FUZAT PRO

Pourquoi se faire accompagner professionnellement et coacher mentalement ?



Les leaders de l'économie l’ont bien compris.

Exemple, Bill Gates Fondateur de Microsoft constate que tous les grands sportifs se font coacher pour améliorer leurs performances.

Il fait aussi remarquer que les problématiques des managers sont très similaires et qu’ils ont tout intérêt à adopter la même stratégie de développement.

Beaucoup de grandes sociétés comme Google, L’Oréal, IBM ont intégré le coaching des dirigeants ou coaching exécutif. Certains cadres et cadres dirigeants financent déjà eux-mêmes leur accompagnement comme un investissement professionnel personnel.

Par cette anticipation, ils ont soucis de veiller à leur indépendance mentale dans leur parcours professionnel.



La compétition économique et les révolutions technologiques mettent de plus en plus de pression sur les décisionnaires.



Ces décisionnaires sont de plus en plus seuls :

- Seuls face à leur hiérarchie ou les clients qui évaluent leurs résultats.

- Seuls face à leurs collègues de travail car la compétition est souvent plus forte que la collaboration dans beaucoup d’organisations.

- Seuls face à leur conjoint, leur famille et leurs amis qui ont eu aussi leurs propres préoccupations.



Comme les sportifs de haut niveau, les décisionnaires ont besoin de faire alliance avec un tiers de confiance, indépendant, pour sortir de cette solitude, résister à la pression, gagner en confort psychologique, réduire leur lourde charge mentale, prendre du recul face aux évènements, aux crises de plus en plus fréquentes, faire le point sur eux-mêmes, se questionner sur les points de progrès à apporter pour booster encore plus leurs performances, et faire le bilan de leur cheminement intérieur pour entrevoir d’autres perspectives.



C’est ce que nous vous proposons comme service.



Vous accompagner pour favoriser l’émergence mentale de vos propres solutions à vos problématiques professionnelles.





Nos Domaines d’intervention :

Accompagnement du Décideur (Dirigeants d'entreprise, Cadres Dirigeant, Cadres,...)

Renforcement mental pour surmonter les épreuves professionnelles (entretien d'évaluation, présentation devant un groupe, gestion de conflits sociaux, situations stressantes...)

Prévention, gestion de crise individuelle et collective

Dynamique personnelle et orientation du sens de sa vie professionnelle

Bilan Professionnel, analyse de sa situation, développement de potentiel, accompagnement à la reconversion, préparation aux entretiens, prise de poste, développement de carrière, aide à la décision pour l'orientation

Innovation par le facteur Humain

Développement durable du facteur humain

Leadership, conduite du changement et management de la transition

Faites alliance avec un expert de l'accompagnement pour innover votre vie professionnelle



Mes compétences :

