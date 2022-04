Jean-Michel GAGNAIRE

Autodidacte, je me suis orienté en saisissant certaines opportunités vers des métiers relationnels (commercial, Technico-commercial) puis de gestions de chantiers en Couverture et Bardage industriel (conducteur de travaux = 2,3 M€ de chantiers à gérer sur 4.7K€ de Ca de l’entreprise en 2012) pour revenir vers le commercial technique dans le pliage.

Je m’adapte rapidement aux problématiques d’un poste à force de travail, de pugnacité, de rigueur, d’investissement personnel.

Mon travail est essentiellement dirigé sur le long terme et la confiance entre Client-Fournisseur. Je considère mon rôle comme celui de relais entre le client et la société qui m’a chargé de défendre ses intérêts et ses valeurs. Je suis responsable de l’image de celle-ci et m’y suis toujours attaché.

La pratique d’un sport de haut niveau m’a appris le goût de l’effort, le dépassement de soi, le goût de la victoire, d’avoir un retour sur soi lucide et critique pour continuer à progresser, d’avoir une bonne préparation aussi bien du matériel que du physique ainsi que l’aspect technique, d’avoir toujours à l’esprit d’être humble et qu’il faut être lucide par rapport à son niveau, d’avoir à l’esprit ses qualités mais aussi ses défauts, gage de progression et donc de résultats positifs.

Le sport m’a appris énormément sur moi et m’a beaucoup apporté dans le monde du travail. J’ai retranscrit ce savoir, cet état d’esprit dans celui-ci avec une certaine réussite. En effet, dans chaque poste occupé, j’ai acquis des responsabilités rapidement en appliquant ces règles. L’investissement dans un poste n’est pas un vain mot pour moi, c’est une façon d’être au même titre que la culture d’entreprise.

Je suis en perpétuelle recherche de progression, de nouvelles façons d’aborder les choses, de nouveaux angles d’approches pour arriver vers les résultats que l’on me fixe et que je me suis fixé.





Mes compétences :

Commercial

Persévérant

Prospection commerciale

Vente