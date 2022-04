Jean Michel GAUTIER

Depuis Juillet 2012:

Cadre commercial - Représentant exclusif «Dilisco Nouvelle Diffusion», région Sud-Ouest pour les catalogues «DE BOECK», «VUIBERT»,«JOUVENCE», «STUDYRAMA», «Terre Vivante», «H&K» ...

Promotion et commercialisation des ouvrages auprès des libraires 1er niveau pour le pôle diffusion «DILISCO NOUVELLE DIFFUSION» («DILISCO» - GROUPE «ALBIN MICHEL")





De Juillet 2008 à Juin 2012:

Cadre commercial - Représentant exclusif «Dilisco Nouvelle Diffusion», suite au rapprochement entre l'équipe «M.V.D.SUP'» et le pôle «D.N.D.», ce qui ajoute à mon «book» le catalogue «DE VECCHI», «DELAVILLA», «ACTIO», «J.C.GODEFROY», «H.C.EDITIONS», «MEDICIS», «PARRAGON», «SLATKINE».

Promotion et commercialisation des ouvrages auprès des libraires 1er niveau pour le pôle diffusion «DILISCO NOUVELLE DIFFUSION» («DILISCO» - GROUPE «ALBIN MICHEL")



Juin 2004 / Juin 2008:

Cadre commercial - Représentant exclusif des éditions : «VUIBERT», «STUDYRAMA», «H&K», «MED-LINE», «SEFI», «ARNAUD FRANEL», «MICRO-APPLICATION» et «BASH» pour les secteurs Sud-est et Sud-ouest (Bordeaux, Brive-la-gaillarde, Valence, Gap ,Nice, Bayonne /31 départements.).

Promotion et commercialisation des ouvrages auprès des libraires 1er niveau pour le pôle diffusion «MAGNARD VUIBERT DIFFUSION» («MAGNARD S.A.»/ «DILISCO» - GROUPE «ALBIN MICHEL»)



Novembre 1999 / Mai 2004:

Création et re-fondation d’un rayon B.D. après proposition auprès de ma direction.

RESPONSABLE RAYON BD et LIBRAIRIE GENERALE (Tourisme, Cuisine, Ouvrages pratiques...) à la « SA JOSEPH GIBERT » de TOULOUSE.

Décision des commandes de réassorts, de mise en place de nouveautés et de campagnes.

Gestion des retours éditeurs, gestion des stocks. Relations commerciales avec les représentants.

Encadrement et formation d’une équipe de 4 personnes.



Avril 1996 / octobre 1999:

RESPONSABLE ACHATS (neuf/ occasion) à la « S.A. JOSEPH GIBERT » de TOULOUSE.

Contrôle des réceptions, pointage des Bordereaux de Livraisons et des Factures; mise à prix des ouvrages, contrôle des prix et des remises. Encadrement d’une équipe de 1 a 5 personnes selon la saison.



Décembre 1992 / mai 1995:

VENDEUR en Librairie à la « S.A. JOSEPH GIBERT » de TOULOUSE.

Assistance du responsable de RAYON UNIVERSITAIRE: mise en place des commandes, pointage des stocks, vente, conseil et renseignements auprès de la clientèle.

Gestion de la pochothèque universitaire.



Mars 1991/ décembre 1992:

EQUIPIER POLYVALENT « MAC DONALD’S » TOULOUSE.



Avril 1989/mars 1991:

MILITAIRE VOLONTAIRE pour un «SERVICE LONG OUTRE-MER» de 2 ans qui,aprés les classes, m'as mené à l'«E.N.S.S.S.A.T.» de DINAN puis au «9° B.I.Ma.» à CAYENNE en GUYANE FRANCAISE.

Participation à 2 stages de survie en JUNGLE (C.E.F.E.)organisés par le «3°R.E.I.»(«Légion étrangére»)



1988/1989:

ANIMATEUR-REPORTER-JOURNALISTE «LOT FM », «FM46 » puis « RADIO NOSTALGIE » à CAHORS (46).

Vente d’espaces publicitaires pour le compte d’une radio locale : « FM46 » et d’un journal du groupe HERSANT : « LE JOURNAL DU LOT ».



Mes compétences :

Commercial

Culture

Édition

International

Mobile

Représentant