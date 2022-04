Diplômé en spécialité Produits de santé et cosmétique à la Faculté de Pharmacie de Marseille Domaine: Formulation, production, assurance et controle qualite.



Mon meilleur atout ? C'est surement mon dynamisme et mon envie !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Cosmetique

Extraction vegetale

Logiciel de gestion 4D

Contrôle qualité