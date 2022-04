Jean-Michel GIO

Actuellement : CHRU de NANCY



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de NANCY

Direction du système d'information - Chef de projet







De 2005 à 2013 : CENTRE HOSPITALIER de SARREBOURG



Responsable du système d'information :

- Gestion fonctionnelle et technique du système d'information

- Gestion du parc informatique et du réseau

- Administration des utilisateurs

- Elaboration et suivi des projets : cahier des charges, appel d’offre, mise en œuvre

- Relation avec les fournisseurs

- Suivi des prestataires







De 2003 à 2005 : AGFA Healthcare / SYMPHONIE On Line



Direction de projet :

- Coordination, mise en œuvre, suivi,affectation des ressources, suivi financier et juridique, gestion des risques, conduite du changement

- Interopérabilité

Interfaçage de progiciels hétérogènes, relation avec éditeurs tiers, spécifications, recette, déploiement, flux normés

- Développement

Serveur d'identités, serveur d'actes, carte vitale,…







De 1996 à 2003 : GIE Symphonie



Responsable d'agence clientèle Est

- Avant vente, diffusion, déploiement (technique et fonctionnel),

- après-vente







De 1985 à 1996 : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville (filière informatique Symphonie)



Responsable développement, diffusion et hot line

- Serveur d'identités et de mouvements

- Serveur d'actes

- Gestion du pmsi

- Gestion de la restauration

- Outils de développement et d'exploitation





---------------



Environnements :

unix (aix, hp-ux,…), windows server

architecture client-serveur 3 1/3

VMWare

TSE

Time Navigator

Exchange

Normes HL7/IHE, Hprim,…

Oracle, uniVerse, D3

L4G orienté objet Uniface (Compuware), pascal, basic pick, SQL

Merise, Amc designor

Infocentre Impromptu (Cognos)

MS project, PSN6

MS office, Outlook, Lotus Notes



Logiciels métier pratiqués : DxCare, Orbis, Xplore, Laboserveur, Hemoserveur, Pharma, Chimio, Resurgences, Hemadialyse, Datameal, Monewin, Gestor, Gesform, Dosiserver,..., EAI Antarès