Jean Michel GOMEZ

Compétences



➢ Manager les équipes commerciales, piloter, coordonner et planifier l’activité des équipes de ventes

➢ Recruter les commerciaux

➢ Mettre en œuvre et réaliser la politique commerciale et les objectifs définis par la direction

➢ Garantir le développement des ventes, suivre et analyser la réalisation et la progression du chiffre d'affaires.

➢ Réaliser les reportings

➢ Déterminer et fixer les axes à suivre en fonction des spécificités géographiques. Analyser un compte d’exploitation et rentabiliser les points de vente

➢ Gérer un service clients / réclamations clients ➢ Mettre en place les actions correctives en fonction des problématiques rencontrées

➢ Mettre en place et signer des accords cadres

➢ Assurer le fonctionnement de la logistique (10 ans et plus)





Expérience



Commercial VRP



décembre 2017 à actuellement



Vente de matériaux en relation avec l'équipement de l'habitat



Directeur de Centre de profit, Management et gestion de réseau



PSM - Paris (75)



octobre 2006 à septembre 2017



➢ Management des équipes (effectif 17 collaborateurs) et planification de l’activité ➢ Gestion et dé... plus de détails



Responsable régional - Manager



VIDELEC - Paris (75)



décembre 1997 à mai 2005



➢ Management des équipes (18 agences - 40 à 50 collaborateurs), formation et recrutement, planifica... plus de détails



Directeur de centre de profit



VIDELEC - Paris (75)



janvier 1994 à janvier 1997



➢ Gestion du centre de profit (compte d’exploitation, reporting, objectifs, CA, marges…) ➢ Gestion e... plus de détails



Vendeur conseil



VIDELEC - Paris (75)



octobre 1991 à décembre 1993



➢ Accueil et analyse des besoins ➢ Conseil et préconisation... plus de détails



Formation



Bac - Scientifique



Lycée Paul Langevin (suresnes) - Suresnes (92)



1991 à 2016