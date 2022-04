Jean-Michel GRANGIER

Orienté opérationnel, mon implication m'a permis l'accompagnement avec succès de diverses Directions.



Principaux domaines de compétences :

• Capacité à organiser et à animer des équipes dans un objectif commun d’amélioration et d’optimisation

• Aptitude à m’adapter à des environnements nouveaux, exigeants, et pluridisciplinaires

• Aptitude à diffuser une méthodologie ainsi qu'un esprit d'équipe

• Autonome, ouvert et ayant un esprit d'initiative



Management :

• Pilotage du compte d’exploitation

• Reporting mensuel

• Mise en place de procédures

• Mise en place de plan d’action

• Planning



Comptabilité :

• Contrôle de gestion

• Elaboration et suivi du budget

• Gestion de la Trésorerie

• Tenue de la comptabilité générale



Ressources Humaines :

• Droit social, droit du travail, réalisation des contrats de travail

• Définition de la politique salariale

• Elaboration des plans de formation

• Détection des potentiels évolutifs

• Paie