Jean-Michel GRENON

Totalement autodidacte, mon désir d'apprendre et ma volonté de progresser m'ont permis d'évoluer dans des univers très différents.

Mon gout pour la compétition et des challenges m'ont amené à avoir, aujourd'hui, un champ d'intervention élargi.

Soucieux d'atteindre les niveaux de performance fixés chaque année, j'apporte mon soutien à l'ensemble des équipes composant le secteur commercial tout en transmettant les fondamentaux du métier de commercial et de l'environnement de la prestation de service.





Mes compétences :

RIGOUREUX

Négociation commerciale

Animation de réunions

Logiciel CRM

Accompagnement

Formation

Organisation