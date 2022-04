Jean-Michel GRIVEAU

Gérer une petite entreprises, définir les actions, manager une équipe, élaborer des stratégies, prendre des contacts commerciaux, vendre des produits, créer des sites internet, ou encore classer et organiser, travail administratif en TELETRAVAIL ont fait parties de mon quotidien.



Une vie professionnelle avec de multi compétences.



Créatif dans l’âme avec le jeux de société PATRIMONIAC ou encore la bouteille à contenance variable 33,50 et 100 cl destinée à l'économie d'espace de stockage, mais aussi la boite a Œufs gonflable, ou encore la protection qui permet d’éviter les rayures sur les DVD.



L'informatique, la formation le service et le conseil aux entreprises et particuliers (au travers d'une association de services à la personne), un passage dans l'immobilier m'a permis de réaliser une formation de directeur d'agence Immo avec le groupe "SOLVIMO" .



La rigueur, l'organisation et le contact sont mes principaux atouts.



Un homme en pleine maturité avec du savoir-faire et au meilleur de ses capacités.



Lancé dans un projet d'utilité écologique d'économie sociale et solidaire qui consiste à créer une Recyclerie pour lequel j'ai obtenu le Fond social Européen pour la qualité du PROJET, le projet n'a pas résisté à la catastrophe et aux inondations du mois de Juin 2010 dans le VAR.



Hier j'étais mandataire immobilier indépendant et aujourd'hui je réalise des sites Internet, des vitrines d'entreprises ou encore des e-commerces à des prix étudiés en ces temps de crise, on me prénomme : L'artisan du WEB.



Je mets également mon expérience de créateur et de chef d'entreprise aux services des personnes qui souhaitent réaliser des projets personnels ou associatifs, créer des entreprises, des commerces sur Internet.



Ma recherche est de proposer toute mon expérience en Télétravail pour : Administratif, tenu de planning, rdv, courrier, gestion, prise de commande, contact fournisseur, recherche de marchés, prise de rdv commerciaux pour entreprise ou agences immobilières, etc...



Je suis équipé de tout le matériel : 2 ordinateurs Imac, 1 photocopieur, 1 imprimante laser couleurs, 1 scanner, matériel pour relier, téléphone illimité, connexion haute vitesse VDSL et des logiciels bureautique.



Mes compétences :

Assistant

Rédaction

Formation

Autodidacte

Communication

Service à la personne

Informatique

Internet

Ecriture