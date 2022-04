Jean-Michel HAGHEBAERT

Homme de terrain et commerçant dans l’âme, j ai une parfaite connaissance de la GMS, centrales et magasins.

Tenace et organisé capable d'initier et de mettre en place une stratégie de développement et d'en assurer le suivie et la gestion ont fait parti de mon quotidien.

A 50 ans, de réelles capacités a écouter et à diagnostiquer un contexte client, mettre en œuvres des solutions commerciales sur mesure, c’est ce que je me propose de faire au sein de votre entreprise.

Avec une formation aux achat d'une année au CREFAC Paris en 1996, j ai appris les technique d achats et peu prétendre occuper un poste d'acheteur voir catégory manageur en centrale GMS plutôt axé fruits et légumes.







Mes compétences :

Gestion de projet

Management commercial

Négociation achats

Développement commercial

Gestion de la relation client