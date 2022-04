Jean-Michel HAMÈS

Bonjour à tous,



Mon parcours professionnel à la fois riche et varié m'a permis d'acquérir de solides connaissances pour pouvoir exercer aujourd'hui 3 métiers en parallèles; Formateur/Responsable marketing-Commercial/artiste musicien.



J'ai toujours été musicien, amateur de longues années puis professionnel à partir de 2008.



Je vous explique globalement ci-dessous les étapes qui m'ont amenées à exercer 3 métiers à la fois et comment je fais pour gérer le tout.



Passionné par la pâtisserie, j'en ai fait mon métier en commençant par les bases en 1979.



De pâtissier à chef pâtissier, j’ai occupé tous les postes dans plusieurs entreprises, ce qui m'a permis de découvrir de nombreuses techniques et process de fabrication ainsi que les machines employées.

J’ai également développé un large savoir sur l’utilisation et la transformation des produits intermédiaires proposés par les IAA.



Un Brevet de maîtrise en pâtisserie à suivi mon CAP puis, un an à L’IUFM d’Anthony de 2002 à 2003 m’a permis de préparer le concours de professeur de pâtisserie.

Cette expérience m’a fait découvrir la mercatique, renforcer la pédagogie et a conforté en moi un réel attachement pour le monde du commerce.



En 2008 j'ai croisé le chemin d'un duo d'artistes musiciens qui vivait de leur musique depuis 1998.



J'ai intégré le groupe en 2008 et me suis proposé d'administrer les ventes et le suivi clientèle en me basant sur les connaissances de mercatique acquises 2 ans avant à l'IUFM. J'ai déployé notre image en utilisant une stratégie commerciale globale.



De petites scène scènes nous sommes assez vite passés à tête d'affiche sur des festivals de grande renommée.



En 2008un centre de formation professionnel spécialiste en HACCP à accepté ma candidature pour que je dispense, en parallèle, mes connaissances auprès des boulangers-pâtissiers en tant que formateur technique ainsi qu'en HACCP.



En veille constante sur les évolutions du métier, j’ai à cœur de conseiller et transmettre mes connaissances et ma passion du métier. Enfin, relever de nouveaux défis et ainsi contribuer à la réussite des entreprises sont pour moi de grandes satisfactions.



Mon temps est à la fois partagé entre le prospect et la contractualisation du groupe ainsi que dans les missions qui me sont confiées chez les professionnels de la boulangerie-pâtisserie.



Je suis pleinement satisfait de mes activités professionnelles qui me permettent chaque jour de me remettre en question et aussi par la notion de partage de connaissance que j'ai dans mon métier de formateur.



