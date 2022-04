Jean-Michel HÉNISSART

Indépendant depuis 2003,

Jean-Michel intervient en phase 2 de création pour de la mise au point et du développement de projet.

Il décline, gammes de packaging, identités visuelles et réalise des chartes graphiques ainsi que des KVisuel.

Il maîtrise parfaitement la chaîne graphique, prépare les documents pour impression et organise la direction artistique ainsi que le suivi de fabrication.



Ils lui font confiance :

Black & Gold • Brand Image • Brunch • Carré Noir • Cba • Dragon Rouge • Extreme • Futurbrand • Landor • Logic Design • Pulp • Raison Pure • The Brand Union • Studio Luminescence • Banque Palatine • Cerruti• Decathlon •





Mes compétences :

Packaging

Chaîne graphique

Infographiste

Identité visuelle

Graphisme

Création

Gestion de la production

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop