Jean-Michel HOUEE

Je suis Responsable Recrutement et Gestion des Carrières du groupe USG People, filiale du groupe international RECRUIT, 4ème acteur mondial sur le marché du conseil RH. Le Groupe fournit des solutions et des services innovants dans les domaines de la gestion des Ressources Humaines et du recrutement avec des prestations de recrutement sur-mesure aux entreprises dans tous les secteurs d'activité.



Rattaché au Directeur des Opérations, je manage une équipe de 8 personnes pour mener une double mission :

• Ressources Humaines : en recrutant, intégrant et gérant les carrières des collaborateurs permanents du groupe

• Opérationnelle : en pilotant un « pôle sourcing ». Cette équipe d’experts du recrutement est au service de notre réseau d’agences d’emploi startpeople (220 agences en France) pour les épauler dans la recherche de profils rares ou complexes dans le cadre de leur prestation de recrutement CDI-CDD. Ce pôle prend en charge la partie la plus chronophage du processus de recrutement : le sourcing et la qualification téléphonique.



Nous recherchons pour les différentes marques du groupe en France, des commerciaux, responsables d'agence et spécialistes du recrutement pour poursuivre notre développement.





En France, le groupe USG People développe ses activités sous 2 marques :



- Start People, pour le recrutement généraliste (CDI, CDD et intérim) avec un réseau de 220 agences d’emploi réparties sur toute la France et avec une centaine d'ouverture d'ici 2020, nos collaborateurs connaissent parfaitement les bassins d'emploi locaux.

Leur mission est de garantir réactivité et efficacité afin de répondre aux problématiques de recrutement des entreprises sur toute la France.

Nos méthodes et nos outils nous permettent chaque année de recruter (en CDI, CDD ou Intérim) plus de 80 000 candidats dans un large panel de métiers et de répondre ainsi aux besoins de nos 15 000 clients.

- Onesys, société d’édition spécialisée dans le développement d’applications 100% Web à destination des entreprises







Travailler chez START PEOPLE c'est partager un ensemble de valeurs : réactivité, proximité, professionnalisme et innovation soutenues par une politique RH valorisant les collaborateurs et le développement de leurs compétences.



En 2018, pour la troisième année consécutive, l'entreprise est présente au palmarès des entreprises où il fait bon travailler en France (Palmarès Great Place To Work) !!! L'entreprise se classe en 15ème position dans la catégorie des entreprises de 500 à 5000 salariés et note une avancée de 2 places par rapport à l'année dernière.







Jean-Michel HOUEE

Responsable Recrutement et Gestion des Carrières

