Jean-Michel HUSAR

De formation banque/assurance, j'exerce depuis cinq ans en indépendant dans le conseil financier. Je propose mes services auprès des particuliers dans le domaine du crédit, qu'il s'agisse de financement immobilier (primo-accédant, investisseurs...) de renégociation de prêts, de rachat de crédits.

Afin de proposer des tarifs compétitifs, je travaille en partenariat avec "Crédit Royal de France", société spécialisée en financement de crédits, implantée en Vendée et reconnue.

Je représente la société et je développe mon activité sur la Bretagne (Morbihan, Côtes d'Armor, Ille et Vilaine)





Mes compétences :

Contentieux