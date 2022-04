J'ai créé mon bureau de consultant en Transports-Logistique-Douane, en Janvier 2010 suite à un licenciement économique.

Travaillant dans le Transport International depuis 1973, j'ai décidé de mettre mes compétences à votre disposition.

Spécialisé sur les pays suivants : Maroc-Turquie-Iran-Irak où je travaille avec des partenaires locaux solidement implantes, et travaillant sur ces destination avec les mêmes partenaires depuis de nombreuses années, je suis à même de vous apporter des solutions originales et sécurisées.

J'ai aussi les possibilités et compétences pour vos transports Aérien-Maritime toutes destinations



Je peux également vous proposer des formations, conseils, accompagnement en Logistique, Transport, Douane via un partenaire agréé.



Mes coordonnées : Jean-Michel JACKSON-LANG

JM CONSULT

Phone (+ 33)6 14 87 26 65

e-mail jmconsult@orange.fr



Mes compétences :

Douane