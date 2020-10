Jean-Michel JEANTET

Plus de 35 ans au service des entreprises du commerce et des services, principalement au sein de Chambres de Commerce et d'Industrie, en appui aux communes et collectivités pour les aider à maintenir leurs derniers commerces, en appui aux unions commerciales pour les aider à créer et mettre en place leurs animations commerciales en vue de favoriser l'installation de nouveaux commerçants dans les communes, en appui aux commerçants existants pour développer leur commerce en phase avec les attentes de la clientèle, en appui aux créateurs / repreneurs d'entreprises enfin pour leur apporter tous les outils d'étude et d'analyse de leur projet, et l'accompagnement nécessaire à sa mise en place.



Pour cela, rien de mieux au départ que d'aimer les gens, savoir les écouter, les conseiller, les informer, les aider à étudier, les accompagner, toutes choses innées ou apprises par cette longue pratique professionnelle.

Pour, au final, leur permettre de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de causes.



Mes compétences :

Marketing-Communication

Interface Collectivité-Entreprise

Photographie

Pratique Des Outils Microsoft : Outlook, Excel, Word, Publisher, Powerpoint



- Accompagnement Individuel De La Jeune Entreprise

- Accompagnement Collectif D'Union Commerciale

- Animation De Réunion D'information/formation

- Accompagnement Individuel De Créateur D'entreprise